La bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet, renonce à son mandat

La bourgmestre MR de Wavre, Françoise Pigeolet, a annoncé ce vendredi qu'elle avait décidé, après mûre réflexion, de renoncer à son mandat. Elle a pris cette décision pour des raisons de santé, estimant que sa résistance actuelle ne lui permet plus de remplir sa fonction de manière optimale.

Françoise Pigeolet présidera encore le prochain conseil communal, le 18 octobre, où elle communiquera officiellement sa décision. Celle-ci sera entérinée lors du conseil communal du 22 novembre. C'est Anne Masson, la première échevine qui avait obtenu le deuxième meilleur score sur la liste lors des élections de 2018, qui deviendra alors bourgmestre.

"J'ai donné tout ce que je pouvais donner à ma ville et à ses habitants. Aujourd'hui, il est temps de lever le pied. La mission de bourgmestre est passionnante mais exigeante, elle demande une disponibilité sept jours sur sept. J'ai pris cette décision par honnêteté vis-à-vis des Wavriens, je ne veux pas leur accorder une attention au rabais", a indiqué vendredi Françoise Pigeolet.

Françoise Pigeolet est âgée de bientôt 62 ans et est engagée politiquement depuis 22 ans sur le plan local. Elle a été deux ans conseillère communale, huit ans échevine, sept ans bourgmestre faisant fonction - quand Charles Michel, le bourgmestre en titre est devenu secrétaire d'État puis Premier ministre - et elle est bourgmestre en titre de la capitale du Brabant wallon depuis les élections de 2018. Anne Masson, qui va lui succéder, est née en 1963 et est échevine depuis 2002. Elle est aussi depuis 2019 présidente de l'Intercommunale sociale du Brabant wallon.