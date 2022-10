De nouvelles licences aux enchères pour exploiter le gaz et le pétrole en Mer du Nord

(Belga) Le Royaume-Uni va mettre aux enchères une centaine de nouvelles licences pour exploiter le gaz et le pétrole en Mer du Nord, a annoncé vendredi le gouvernement. Une décision qui suscite les critiques d'experts climatiques.

Près de 900 lieux d'extraction de gaz et de pétrole ont été définis au large des côtes britanniques. Il s'agit généralement d'endroits proches d'infrastructures existantes. Actuellement, il faut environ cinq ans entre la découverte d'un gisement et le début de la production, mais cela pourrait dorénavant aller plus vite, selon l'autorité North Sea Transition Authority. Selon l'organisation sectorielle Offshore Energies UK, 15 milliards de barils de pétrole brut pourraient être pompés en Mer du Nord. Si le gouvernement se félicite de l'opportunité économique que représente l'exploitation, le Giec se montre critique. Pour le groupe d'experts sur le climat, les projets impliquant de l'énergie fossile devraient être arrêtés plutôt qu'étendus. (Belga)