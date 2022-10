De la disparition de Natacha de Crombrugghe à la découverte du corps: retour sur plusieurs mois d'enquête

Natacha de Crombrugghe était portée disparu depuis le 24 janvier. Elle effectuait seule un trek dans une région montagneuse du Pérou à 3000 d'altitude. Depuis des battues et des pistes se sont succédées, avec une forte implication de ses parents. Neuf mois de recherches, d'espoir et de déceptions.

Dernière photo le 20 janvier 2022

La dernière photo de Natacha de Crombrugghe remonte au 20 janvier dernier. La touriste belge pose devant le Machu Picchu une forteresse inca. Trois jours plus tard, une caméra de surveillance la filme entrant puis sortant d'une auberge de jeunesse. Depuis cette date, plus aucune nouvelle.

Les parents de la jeune femme se rendent au Pérou avec l'espoir d'accélérer l'enquête. Mais ils déchantent. "Il n'y a rien, c'est atroce", se confiait-il alors. "C'est un vrai cauchemar, il y a des moments où on n'en peut vraiment plus. Et surtout, on multiplie les démarches."

Des secours en montagne

Natacha voyageait seule et devait parcourir le canyon de Colca, l'un des plus profonds du monde. Des secouristes de haute montagne et des drones ont été déployés dans cette zone difficile d'accès. Une maison où la randonneuse aurait fait la fête est fouillée. "Nous ressentons la douleur des parents de Natacha", indiquait un policier. "Nous allons faire tout notre possible pour la retrouver. Nous espérons y parvenir très vite."

Une récompense promise

Accident ou mauvaise rencontre, l'enquête piétine. Une récompense de 15.000 dollars est promise à toute personne qui apportera une information essentielle.

De la solidarité en Belgique

En Belgique, une marche verte est organisée dans la forêt de Soignes afin de soutenir moralement et financièrement les parents de Natacha. "Je suis contente de venir pour faire quelque chose pour Natacha", disait alors en pleurant sa grand-mère. "C'est tellement un incroyable. Elle est partie comme ça et on ne trouve pas sa trace."

Natacha avait pour projet de faire le tour de l'Amérique du Sud. Son voyage de 6 mois s'est arrêté au Pérou, sa première destination.