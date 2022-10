Marco Mouly, le "roi de l'arnaque": "Le coffre ne va pas suivre le corbillard"

Pas en cavale, mais en déplacement à Bruxelles, "le roi de l’arnaque", tête d’affiche d’un documentaire NETFLIX sorti il y a un an était l’invitée du RTL Info avec Vous. Condamné en 2016 pour l’arnaque à 283 millions d’euros sur la taxe carbone, Marco Mouly se raconte dans son livre "La cavale".



L’homme qui a été condamné à huit ans d'emprisonnement comprend que ce qu’il appelle "son erreur" puisse aujourd’hui agacer ceux qui cravachent dans la vie pour venir à bout de leurs factures : "Je n’avais pas envie de souffrir, j’avais envie de monter des vraies boites cotées en bourse dans ma vie. Ils m’ont fait fermer pour des fautes qui n’étaient pas en lien de l’argent. Je me suis révolté comme tout le monde se révolte. Il y en a qui se révoltent en descendant dans la rue, il y en qui se révoltent en se servant. Moi, je me suis servi."



Une vie de malfrat derrière lui ?

« Je suis obligé d’être rangé des combines. Je suis tellement dans la lumière que tout le monde me reconnaît." Si aujourd’hui, il ne commet plus aucun impair, il n’a pas pour autant mis sur pause son train de vie démentiel. "A quoi ça sert de gagner de l’argent si on n’en profite pas ? Le coffre ne va pas suivre le corbillard. Donc je m’éclate. C’est une vie de guirlandes, la réalité sera là-haut. Donc pour l’instant cette vie, je la vis."



"Le bonheur, c’est sa femme et ses enfants"

Ce qui lui a permis de garder les pieds sur terre ? Sa femme, il en parle énormément dans son ouvrage. "Ma femme n’a été qu’un point de bonheur dans tous les cas. Elle m’a toujours dit de ne pas faire ça. Vous savez quand pour une femme il y a de l’argent en jeu, elle te dit ‘Je n’en veux pas. Je préfère manger du pain et du beurre que d’avoir ton argent, ça ne m’intéresse pas.’"



Si l’homme de 7 ans reste vague sur sa situation familiale actuelle, il explique : "Même avec tout ce que j’ai vécu en fin du compte, je suis malheureux. J’ai fait trois à quatre fois le tour du monde dans ma vie, mais le bonheur c’est sa femme, ses enfants et tout ce qui vous entoure. Ma femme m’a soutenu énormément et si elle ne serait pas là, je pense que j’aurais fait de plus grosses conneries. Je la remercie du fond du cœur."



Une fausse histoire ?

"La cavale est vraie et je l’assume." Avant de poursuivre pour conclure : "Pour être honnête, j’ai envie de la refaire cette cavale, ça a été les plus belles vacances pour moi."