Prostitution et traite d'êtres humains: un groupe de motards dans le collimateur du parquet de Bruxelles

Trois membres du club de motards No Surrender et l'épouse de l'un d'entre eux ont dû répondre vendredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, d'avoir forcé une Néerlandaise à se prostituer. Le parquet de Bruxelles a requis des peines allant de deux à quatre ans de prison à leur encontre.

La victime a contacté la police en juillet 2021 en déclarant qu'elle était la "propriété" d'Elhassan A., "captain" du club de motards No Surrender, depuis 2014, et que ce dernier l'avait forcée à se prostituer en Allemagne. Elle aurait ensuite été emmenée, à la demande d'Herman B., "Gold President" du club, à Maaseik, à Zwolle et enfin à Bruxelles, toujours pour se prostituer.

Selon l'accusation, malgré quelques nuances dans l'histoire de la victime, les preuves sont suffisantes pour parler de traite d'êtres humains, d'exploitation de la prostitution et d'organisation criminelle. Le parquet a donc requis six ans de prison à l'encontre de Elhassan A., quatre contre Herman B., 30 mois d'emprisonnement pour la femme de ce dernier, Maria S., et deux ans à l'encontre d'un troisième membre du gang, Kevin P.

Les trois hommes avaient déjà été condamnés à des peines de prison allant de trois à quatre ans par le tribunal correctionnel d'Anvers le 28 juin pour violation de la loi sur les armes à feu et participation à une organisation criminelle. L'avocat de Herman B. s'est référé à cette condamnation pour demander l'absorption de la peine de son client ou une peine avec sursis. Un sursis a également été demandé pour Maria S. Elhassan A. et Kevin P. n'étaient pas présents devant le tribunal. Jugement le 4 novembre.