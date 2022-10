Malgré l'arrêt de Doel 2 et Tihange 3, des prix de l'électricité négatifs samedi

(Belga) Les réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 2 ont beau être à l'arrêt, les prix de l'électricité seront négatifs ce samedi sur le marché.

Tihange 3 est à l'arrêt depuis lundi, un arrêt imprévu, et le réacteur ne devrait pas redémarrer avant le 15 octobre. Quant à Doel 2, il est aussi à l'arrêt, de manière inattendue, depuis ce jeudi. Ce dernier offre une capacité de 445 MW alors que Tihange 3 a une capacité de 1.038 MW. Et pourtant, les prix de référence de l'électricité sur le marché belge à court terme (day-ahead) seront négatifs ce samedi. Vendredi, le MWh est payé en moyenne 140,66 euros sur ce marché mais, pour samedi entre 12h00 et 15h00, les prix sont inférieurs à zéro: -76 euros. Samedi midi, Doel 2 devrait redémarrer mais le réacteur ne tournera dans un premier temps qu'à un tiers de sa puissance. Mais la raison des prix négatifs se trouve ailleurs. Samedi, la production des énergies renouvelables devrait être importante, avec une journée ensoleillée et des températures douces. En d'autres termes, si Doel 2 et Tihange 3 avaient fonctionné normalement, les prix auraient encore été plus bas. Les prix du gaz naturel diminuent également. Sur le marché day-ahead, le cours du gaz naturel est même descendu cette semaine à 80 euros le MWh. Les réserves de gaz sont actuellement remplies et les températures relativement douces.