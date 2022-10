Violent incendie dans le centre de Verviers: les anciennes galeries Voos ont été ravagées

Un violent incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans l'ancien cinéma des ex-galeries Voos, dans le centre de Verviers, ont indiqué les pompiers. Il n'y a pas de blessé à déplorer car le bâtiment était à l'abandon et devait être détruit dans le cadre du projet CityMall.

Les lieux étaient régulièrement squattés. Plus d'une trentaine de pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau luttent contre le feu, qui s'est déclaré vers 16h00. Les habitants des immeubles voisins ont été évacués et la rue du Brou, rue commerçante de Verviers, est fermée à la circulation pour permettre l'intervention de services de secours. Les dégâts matériels sont importants.