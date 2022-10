Fusillade dans une école au Texas - Tuerie dans une école au Texas: les policiers du district scolaire suspendus

(Belga) Le conseil du district scolaire d'Uvalde, ville du Texas où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués dans une école par un tireur en mai, a annoncé vendredi suspendre l'ensemble des policiers sous sa supervision, largement critiqués pour la lenteur de leur réaction lors du drame.

Depuis cet événement tragique, les forces de l'ordre locales font l'objet d'une intense polémique, notamment parce que plus d'une douzaine d'agents ont attendu plus d'une heure à l'extérieur des classes où s'était retranché le tireur, pendant que des enfants étaient en train d'y mourir. Après avoir limogé en août le chef de la police du district scolaire, Pete Arredondo, visé par de vives critiques, le conseil a cette fois décidé de suspendre indéfiniment l'ensemble des agents qui travaillent sous son égide pour assurer la sécurité dans les écoles publiques d'Uvalde. "Vu les développements récents (...) le district a pris la décision de suspendre toutes les activités" de ce petit nombre d'agents, "pour une période indéfinie", selon un communiqué. Ces salariés "rempliront d'autres rôles dans le district", précise le document. Selon le district, une analyse approfondie sur la réponse de la police lors de l'attaque est toujours en cours. Le conseil "a demandé au département de la sécurité publique du Texas de fournir des agents supplémentaires" pour assurer la sécurité des établissements et des activités extra-scolaires, ajoute le communiqué, qui assure que "la sécurité du personnel et des élèves ne sera pas compromise pendant cette transition." Près de 400 agents de différents services sont intervenus dans l'école Robb Elementary School le 24 mai, mais entre l'arrivée des premiers policiers et la mort du tueur, 73 minutes se sont écoulées, un délai "inacceptable" selon une commission d'enquête parlementaire texane dont les conclusions avaient été révélées mi-juillet. (Belga)