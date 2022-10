Haïti demande une "assistance internationale" pour lutter contre les gangs

(Belga) Haïti a demandé une "assistance internationale" pour faire face à la crise de sécurité causée par les bandes criminelles, que la police haïtienne ne peut résoudre seule, a indiqué vendredi à l'AFP Bocchit Edmond, ambassadeur d'Haïti aux Etats-Unis.

"Je peux confirmer que nous avons demandé l'aide de nos partenaires internationaux", a déclaré M. Edmond en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains (OEA) à Lima. "Il s'agit d'une question de sécurité que notre police nationale ne peut gérer seule". Le diplomate a déclaré que l'aide a été formellement demandée jeudi et qu'Haïti attend "que la communauté internationale et les partenaires internationaux décident de la forme qu'elle prendra". Jeudi, le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a indiqué dans un tweet qu'Haïti devait demander une "aide urgente" à la communauté internationale "pour résoudre la crise sécuritaire", et qu'il l'avait dit lors d'une réunion avec les chefs de la diplomatie des Etats-Unis, Antony Blinken, du Canada, Mélanie Joly, et d'Haïti, Jean Victor Geneus. "Si nous pouvons obtenir l'aide aujourd'hui, ce serait la meilleure décision. Le plus tôt possible, car nous ne pouvons plus attendre", a souligné M. Edmond. Depuis qu'Haïti a annoncé en septembre une hausse du prix de l'essence, le pays a connu des émeutes, des pillages et des manifestations. Depuis des années, les forces de police haïtiennes sont débordées, avec environ 10.000 agents pour tout le pays. "Une tragédie humaine se prépare. Nous devons également faire face à une résurgence du problème du choléra", a ajouté M. Edmond. La crise du carburant fait que "les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, les enfants ne peuvent pas aller à l'école (...) C'est un problème humanitaire". (Belga)