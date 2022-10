Un millier de militants lancent une action de blocage du site de TotalEnergies à Feluy

(Belga) Un millier de citoyennes et citoyens membres de Code Rouge se déploient actuellement autour du site de TotalEnergies à Feluy, en province du Hainaut, afin de paralyser son activité, annonce samedi matin la coalition citoyenne, dont c'est la première action. L'objectif de l'opération, qui a débuté vers 07h00, est de dénoncer la responsabilité de l'industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale et d'exiger la sortie des énergies fossiles.

Les activistes sur place sont équipés de bannières appelant à l'abandon de plusieurs projets de la multinationale française tels que la construction d'un oléoduc chauffé en Tanzanie et en Ouganda. Des observateurs et observatrices légaux de la Fédération internationale pour les droits humains, d'Amnesty International et de la Ligue des droits humains ainsi que des parlementaires issus de différentes assemblées législatives sont également sur les lieux afin de s'assurer que le droit à la liberté de réunion pacifique est respecté et protégé. "Les citoyens et citoyennes impliqués dénoncent le désastre climatique, social et humain engendré par les activités d'entreprises comme TotalEnergies" explique Chloé Mikolajczak, porte-parole pour Code Rouge, présente sur le blocage. "TotalEnergies a réalisé ces derniers mois des profits faramineux dans un contexte de crise sociale et climatique profonde, où les familles ne savent plus payer leur facture d'énergie. L'entreprise française a encore annoncé il y a 10 jours qu'elle distribuerait des bénéfices exceptionnels de 2,6 milliards d'euros à ses actionnaires." Code Rouge lance également un appel aux autorités belges : "Au lieu de pointer du doigt les responsabilités individuelles et les citoyens, les autorités belges doivent s'en prendre aux vrais responsables de cette crise. Les entreprises de l'industrie des énergies fossiles doivent payer pour financer une transition juste qui nous sorte de ces énergies et qui doit être amorcée de toute urgence." (Belga)