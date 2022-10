Une habitation détruite par le feu à Tournai

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi matin dans une maison à Tourna détruisant totalement le bâtiment. Aucune victime n'est à déplorer mais l'occupant devra être relogé, ont indiqué les pompiers locaux.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi matin, peu après 07h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située le long de l'avenue du Vert Bois à Tournai. Venant des diverses casernes de la zone Wapi, trois autopompes, un camion-échelle, une citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "L'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée d'une maison dotée d'un étage. Le feu a rapidement été maîtrisé mais le bâtiment n'est plus habitable et l'occupant devra être relogé. Le feu a pu être circonscrit à cette seule habitation. Aucun blessé, ni intoxiqué n'est à déplorer. L'origine précise du sinistre n'est pas encore connue, mais on s'oriente vers le système de chauffage", a précisé peu après 08h00 le capitaine Olivier Van Zeveren, qui a dirigé l'intervention. (Belga)