Une centaine de militants bloquent le dépôt de TotalEnergies à Liège

(Belga) Plus d'une centaine de citoyens et citoyennes membres de Code Rouge ont débordé le dispositif policier mis en place devant le dépôt de TotalEnergies à Wandre, en province de Liège, et se sont enchainés aux grilles d'entrée et de sortie afin de bloquer le site, annonce samedi matin la coalition citoyenne.

Plus tôt dans la journée, plusieurs centaines d'autres militants se sont déployés autour du site de l'entreprise française situé à Feluy, dans le Hainaut, afin de paralyser son activité. Au total, un millier de personnes participent à cette action visant à dénoncer la responsabilité de l'industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale et d'exiger la sortie des énergies fossiles. (Belga)