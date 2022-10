Washington restreint encore achat et fabrication par la Chine de semi-conducteurs

Washington a annoncé vendredi des mises à jour dans ses règles de contrôle à l'exportation, une mesure censée compliquer davantage la fabrication et l'achat par la Chine de semi-conducteurs.

"Ces mises à jour limiteront la capacité de la République populaire de Chine à la fois à acheter et à fabriquer certaines puces haut de gamme utilisées dans des applications militaires", a indiqué le bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce.

"Nos actions protégeront la sécurité nationale et les intérêts de la politique étrangère des Etats-Unis tout en envoyant un message clair selon lequel le leadership technologique américain est une question de valeurs ainsi que d'innovation", a déclaré la secrétaire adjointe au Commerce pour les exportations, Thea Rozman Kendler, citée dans un communiqué.

Cette mesure intervient quelques jours après le placement sur liste noire par le Pentagone de 13 entreprises chinoises pour leurs liens supposés avec l'armée. Leader mondial des drones, DJI est la plus connue des entreprises chinoises visées.

Interrogée, une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, a fustigé samedi des restrictions visant selon elle à "maintenir l'hégémonie technologique" américaine.

La fabrication et l'exportation de semi-conducteurs font l'objet d'une féroce bataille entre les deux puissances économiques pour la domination technologique.

- Freiner la Chine -

Washington accuse régulièrement Pékin d'espionnage industriel et de menaces à la sécurité nationale.

Ce conflit a pris une nouvelle ampleur depuis la pénurie de semi-conducteurs liée à la crise du Covid-19.

Le président américain Joe Biden a ainsi réussi à faire adopter au Congrès, fin juillet, une loi débloquant 52 milliards de dollars de subventions pour relancer la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis, et des dizaines de milliards supplémentaires pour la recherche et le développement.

Les contrôles à l'exportation mis à jour vendredi "limitent la capacité de la Chine à obtenir des puces informatiques avancées, à développer et à entretenir des supercalculateurs, et à fabriquer des semi-conducteurs avancés", selon le BIS.

Ces composants "sont utilisés par la République populaire de Chine pour produire des systèmes militaires avancés, notamment des armes de destruction massive; améliorer la rapidité et la précision de sa prise de décision, de sa planification et de sa logistique militaires, ainsi que de ses systèmes militaires autonomes; et commettre des violations des droits humains", est-il précisé.

La représentante américaine au Commerce Katherine Tai avait déclaré en juin, devant une commission du Sénat, que l'administration Biden se concentrait sur la protection des intérêts commerciaux américains contre les projets de la Chine de dominer des industries importantes telles que les semi-conducteurs.