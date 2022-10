La N-VA propose d'économiser plus fermement dans les dépenses politiques

(Belga) La N-VA a approuvé samedi un train de propositions qui, selon les nationalistes flamands, permettraient d'économiser des dizaines de millions d'euros dans le fonctionnement des organes politiques.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a soumis cette semaine une note à ses collègues qui prévoit de réduire les rémunérations des membres du gouvernement, d'économiser à nouveau 1,1% dans les parlements et de geler la dotation des partis au niveau de 2022. "Des propositions symboliques", juge la N-VA. Alors que le gouvernement fédéral est réuni en conclave budgétaire, le parti nationaliste, dans l'opposition, propose de supprimer le Sénat -une mesure qui rapporterait 44 millions d'euros par an, d'après ses calculs-, et de réduire le nombre de parlementaires. Au parlement flamand, le passage de 124 députés à 100 permettrait par exemple d'économiser 5 millions d'euros. La N-VA préconise aussi de supprimer l'indexation de la dotation aux partis venant des niveaux fédéral et régionaux ou, à tout le moins, de geler cette indexation jusqu'à la fin de la législature et de la sorte récupérer 5 millions chaque année. Quant aux dotations provinciales des partis, elles disparaîtraient. Selon la N-VA, 20 millions d'euros pourraient encore être économisés dans le fonctionnement des cabinets ministériels à tous les niveaux de pouvoir. Les nationalistes réclament par ailleurs un saut d'index sur le salaire des ministres et parlementaires. Au niveau flamand, l'économie atteindrait 0,5 million d'euros. (Belga)