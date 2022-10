Météo: un dimanche ensoleillé, découvrez les prévisions pour les prochains jours

La météo dominicale sera calme et ensoleillée avec des maxima de 13 à localement 18 degrés, indique l'IRM dimanche matin.

Il y aura déjà beaucoup de soleil dès la matinée avec éventuellement de la brume ou quelques champs de brouillard en certains endroits. Ceux-ci se dissiperont rapidement et laisseront la place à un temps très ensoleillé tout au long de la journée. Les maxima atteindront 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 à localement 18 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré, modéré en haute Ardenne ainsi qu'à la mer, de secteur sud-est. Ce soir et cette nuit, le temps restera calme et sec avec un ciel d'abord serein, suivi de voiles d'altitude arrivant depuis le littoral. Les minima seront compris entre 1 degré en haute Ardenne et 9 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est puis de sud-sud-ouest.

Lundi, la journée débutera par du soleil, voilé par des nuages élevés. Progressivement, la nébulosité augmentera puis en début d'après-midi, de légères pluies seront possibles à la côte. En cours d'après midi, cette faible perturbation transitera vers l'Ardenne tandis qu'à l'arrière, de larges éclaircies se reformeront. Les maxima oscilleront entre 13 et 17 degrés. Le vent sera faible à modéré, modéré à la côte, de sud-ouest tournant au nord-ouest dans l'après-midi.

Mardi, il fera sec avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux. A l'aube, des nuages bas pourront être présents, surtout en Ardenne. Les maxima varieront entre 11 et 16 degrés, sous un vent faible de direction variable.

Mercredi, un soleil d'abord majoritaire avant une augmentation de la nébulosité par l'ouest dans l'après-midi ou en soirée. Le temps restera sec. Les maxima s'échelonneront entre 12 et 16 degrés sous un vent généralement faible de secteur sud-est.

Jeudi, il fera partiellement à très nuageux avec de faibles précipitations isolées. Les maxima seront de l'ordre de 16 degrés dans le centre avec un vent faible de sud-ouest.

Vendredi, la nébulosité sera d'abord abondante au passage d'une zone de pluie d'ouest en est sur notre pays. L'après-midi, des éclaircies reviendront par le littoral. Les maxima varieront autour de 16 ou 17 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest.

Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec risque de quelques averses ou d'un peu de pluie. Les maxima se situeront autour de 16 degrés sous un vent assez soutenu de sud-ouest.