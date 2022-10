Fin du blocage des sites de TotalEnergies à Feluy et Wandre

(Belga) Les centaines de militants de la coalition citoyenne Code Rouge ont quitté dimanche, en début d'après-midi, les sites de TotalEnergies à Feluy (province de Hainaut) et à Wandre (province de Liège) qu'ils bloquaient depuis samedi matin. Ils se rassemblent dans un champ à proximité du site de Feluy pour des prises de parole avant de rejoindre la manifestation de soutien de l'action à Ecaussinnes.

Des centaines d'activistes ont bloqué les accès des entreprises du géant de l'énergie pendant plus de 24 heures, de samedi matin à dimanche midi, afin de paralyser ses activités. Cette "action massive de désobéissance civile" avait pour objectif d'exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l'industrie dans la crise climatique et sociale. "C'est une réussite, une action historique avec la participation de 1.000 personnes", réagit une porte-parole du mouvement. "Cela montre qu'il y a une volonté de faire passer ce message d'une manière très claire. Ce n'est donc pas la fin de Code Rouge." TotalEnergies a cependant indiqué que ses activités n'ont pas été perturbées par l'action. "Elle était annoncée et nous avons donc anticipé les services à nos clients", explique un porte-parole. Face aux arguments des militants, le groupe souligne "miser massivement sur la transition énergétique", avec des investissements de quatre milliards d'euros cette année dans les capacités de production d'énergie renouvelable. A partir de 14h30, une manifestation de soutien à l'action de la coalition citoyenne se tiendra à Écaussinnes, en province de Hainaut. Avec les activistes, une vingtaine d'organisations, syndicats et ONG formeront un cortège entre la gare et la Grand-Place.