Salaires des ministres: Willy Borsus veut aller plus loin et revoir toute la structure de l'État

Willy Borsus était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le vice-président de la Wallonie, ministre de l'Économie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique et de l'Agriculture a notamment été interrogé sur les salaires des ministres. D'après l'élu du MR, il faut aller plus loin que la réduction de leurs rémunérations, et revoir la structure des institutions belges pour faire des économies.

Pascal Vrebos: Le ministre Gilkinet ne connaissait pas son salaire. Mathieu Michel l'avait surévalué. Moins 8% pour les politiques, c'est du symbolique?

Willy Borsus: Non, je ne pense pas que ce soit du symbolique. C'est le Premier ministre qui a donné le la. Nous avons pris la même décision au niveau wallon concernant les indemnités ministérielles. Je pense qu'il faut aller plus loin, comme nos collègues l'ont évoqué. Il faut vraiment qu'on travaille aussi sur la structure de l'État. Il y a trop de fonctions, trop de ministres, trop de secrétaires d'État, trop d'institutions.

Pascal Vrebos: Vous êtes comme Bart De Wever, qui dit "Il faut beaucoup moins de ministres". Il faut aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'il a dit hier.

Willy Borsus: Beaucoup l'ont indiqué, monsieur De Maegd (député MR) sur votre plateau il y a quelques minutes encore. Je pense qu'on doit vraiment avoir cet exercice vérité. Je vais plus loin, concernant le nombre de parlementaires, le nombre des échevins, des conseillers communaux… de manière à alléger la structure de l'État. Ça concerne non seulement les élus à tous les niveaux de pouvoir. Ça concerne les institutions, mais aussi les organigrammes de façon générale.