Allemagne : les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz remportent un important scrutin régional

(Belga) Le parti social-démocrate allemand d'Olaf Scholz a remporté dimanche des élections régionales test en Basse-Saxe, selon les estimations des chaînes de télévision, à un moment où le chancelier voit son impopularité croître dans le pays avec l'inflation.

Les sociaux-démocrates sont crédités de 32,5% à 33,5% des suffrages dans cet État régional, le deuxième en taille en Allemagne, qu'ils dirigent depuis 2013 en coalition, devant le parti conservateur de l'ex-chancelière Angela Merkel, qui obtient 27,5% des suffrages, selon les chaînes ARD et ZDF. Les deux formations reculent néanmoins par rapport au précédent scrutin de 2017, tandis que l'extrême droite a fortement progressé, en atteignant environ 12%, selon les premières estimations, soit le double de son score de 2017. Cette élection était "très importante" pour Olaf Scholz, a estimé le politologue allemand Karl-Rudolf Korte sur la chaîne ZDF, elle constituait "un référendum sur la politique du gouvernement" face à la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Or, le chancelier a vu les critiques le concernant croître ces derniers mois, face à l'envolée de l'inflation et aux problèmes d'approvisionnement en énergie. Il a tenté d'y répondre tout récemment en annonçant un vaste plan de 200 milliards d'euros pour limiter la hausse des prix du gaz, qui suscite toutefois des critiques de la part de ses partenaires européens. Berlin est accusé de faire cavalier seul en pensant à ses seuls intérêts et de négliger la solidarit européenne. (Belga)