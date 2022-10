La santé mentale des Belges se détériore selon une étude de Solidaris: certains groupes de personnes sont plus touchés 

Les chiffres de l’enquête de Solidaris le montrent: la santé mentale des Belges se détériore fortement. En dix ans, la proportion de personnes qui expriment un état anxieux, angoissé ou dépressif est passée de 10% en 2012 à 35% en 2022.

Alors que les besoins ont augmenté sur la période à cause de la crise covid et de la crise économique, la prise en charge par la sécurité sociale est restée stable. 14% de la population est concernée par cette prise en charge. C’est le même chiffre en 2012 qu’en 2022.

Les femmes particulièrement touchées

Cela montre qu’il y a une insuffisance en termes de prise en charge de santé mentale dans notre pays. Certains groupes de population sont plus concernés que d’autres. Les femmes, avec 39%, sont plus nombreuses à rapporter des troubles anxieux ou dépressifs que les hommes, qui représentent 29% des cas.

"On sait que les femmes ont encore et toujours, et ça a été bien mis en avant avec la crise covid, une charge mentale plus importante. Notamment quand elles sont à la tête d'une famille monoparentale", indique Delphine Ancel, responsable de l'institut Solidaris.

Les personnes en situation de précarité sont également plus touchées par ces troubles. Elles représentent plus de 56% de la population prise en charge.

Davantage de médicaments utilisés

Les médicaments occupent toujours une place importante dans la prise en charge de la santé mentale. Cette année, 17% des répondants déclarent en prendre souvent ou continuellement. C’est le double par rapport à il y a 10 ans.

Pour le psychiatre que nous avons interrogé, l'utilisation des médicaments doit être bien réfléchie. "Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la prise en charge doit être vraiment personnalisée. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas traiter tout le monde de la même manière. Que ce soit sur le plan psycho-thérapeutique ou sur le plan médicamenteux", réagit William Pitchot, chef de clinique au CHU de Liège, service psychiatrie.

Solidaris rappelle aux patients qu’ils peuvent s’adresser directement à un psychologue conventionné et bénéficier de consultations remboursées jusqu’à 20 séances par an.