Explosion sur le pont de Crimée: Poutine accuse les services secrets ukrainiens

Le président russe Vladimir Poutine a accusé dimanche les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de la puissante explosion qui a endommagé la veille le pont de Crimée, qu'il a qualifiée "d'acte terroriste" contre une infrastructure clé.

"Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens", a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec le chef du Comité d'enquête russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin.

"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique", a ajouté M. Poutine.

Une puissante explosion, que les autorités russes ont attribué à un camion piégé, a endommagé samedi matin le pont de Crimée, une voie routière et ferroviaire reliant la Russie à cette péninsule annexée en 2014. La Russie s'était gardé jusque-là d'accuser Kiev de cette attaque qui a fait trois morts, et l'Ukraine n'a pas revendiqué de responsabilité, ses responsables multipliant en revanche les commentaires moqueurs ou ironiques. "C'est un acte terroriste préparé par les services secrets ukrainiens. Le but était de détruire une grande infrastructure civile très importante pour la Russie", a abondé dimanche le chef du Comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykine, lors de sa rencontre avec M. Poutine.

Le pont de Crimée, construit à grands frais et inauguré en 2018 par Vladimir Poutine, sert également au transport logistique pour les troupes russes combattant en Ukraine. Les autorités ukrainiennes avaient menacé à plusieurs reprises de le viser.