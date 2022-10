La demande en matière de soins de santé mentale a augmenté de manière exponentielle

(Belga) Ces 10 dernières années, le nombre de consultations en santé mentale dans les projets de MSF à travers le monde a augmenté de 230%, relève lundi l'ONG à l'occasion la Journée Mondiale de la santé mentale. En 2021, ses équipes ont assuré 383.300 consultations individuelles.

"Par le biais de consultations individuelles et en groupe, MSF offre un soutien psychosocial aux patients et aide également à appréhender au mieux des expériences potentiellement traumatisantes", souligne l'ONG. Les conflits internationaux sont sources d'événements bouleversants pour les victimes, comme c'est le cas actuellement en Ukraine où, de mi-avril à mi-mai 2022, les équipes de MSF ont mené plus de 1.000 entretiens sur la santé mentale, poursuit l'organisme. "Bien que l'impact d'un conflit sur la santé mentale soit souvent invisible, la pression exercée par le fait de fuir les combats, de vivre avec des blessures de guerre ou de s'inquiéter pour des êtres chers représente un lourd tribut psychologique", déplore Médecins sans frontières. Cette problématique s'illustre aussi en Belgique. Depuis plus de cinq ans, MSF fournit ainsi une aide aux personnes en demande d'asile et aux migrants en errance. "Il est déjà très difficile pour un citoyen belge, intégré, de bénéficier d'un soutien psychologique, dû à l'augmentation des besoins dans un contexte post-pandémique. Alors imaginez la situation pour les migrants qui ne bénéficient pas d'un accès aux soins de santé et doivent, en plus, faire face à la barrière de la langue", déplore Thomas Pelseneer, responsable des projets de soins de santé mentale en Belgique. L'an dernier, MSF a mené 34 projets liés à la santé mentale et au soutien psychosocial dans 27 pays. (Belga)