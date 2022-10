"Nous sommes dans un processus de simplification": Philippe Henry veut permettre à tous les Wallons d'investir pour mieux isoler leurs logements

Philippe Henry, ministre wallon de l'énergie et des transports, était l'invité politique ce lundi matin à 7h50 sur Bel RTL au micro d'Antonio Solimando. L'occasion d'aborder les différentes aides décidées par le gouvernement wallon vendredi dernier pour aider les citoyens à faire face à la crise. Parmi ces aides, des primes plus alléchantes pour isoler sa maison. Mais est-ce que ce sera suffisant ? "Ça ne va pas suffire parce que ça s'additionne à d'autres mesures. Il faut alléger la facture par tous les moyens", martèle Philippe Henry sur les ondes de Bel RTL.

"Il y a un large débat au niveau du gouvernement fédéral sur la taxation des surprofits, des mesures européennes aussi qui sont en cours. Et on attend également des mesures sociales notamment sur la tarification sociale, dont bénéficie 1 million de ménage en Belgique, il serait question de peut être l'étendre. Mais réduire sa consommation et bien isoler sa maison reste le mieux pour réduire sa facture d'énergie", martèle-t-il.

Concrètement, qu'est-ce-qui change ?

Le ministre wallon explique: "Des investissements peuvent avoir lieu à court terme, financé par un soutien public. Ils peuvent permettre de réduire la facture dès cet hiver. On a aussi des systèmes de primes très élaborés qui existent, en fonction des revenus on peut avoir jusque 6.000 euros pour une chaudière. On a décidé d'augmenter de 90% les différents plafonds de prime et aussi d'aller jusqu'à 90% des factures", détaille Philippe Henry.

Il ajoute: "Le complément peut être financé par un prêt à taux zéro, il y a notamment la SWCS, à qui nous attribuons des subsides importants de la Région pour financer l'entièreté des travaux".

Faciliter les démarches

Le problème avec ces primes, c'est que les délais peuvent être longs, et les démarches souvent interminables. Mais rassurez-vous, là aussi, il y a du changement : "Nous allons aussi faciliter le fonctionnement, accélérer aussi, et donner plus d'informations à beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant", dit Philippe Henry.

"J'ai déjà supprimé l'obligation d'audit pour l'isolation de sa toiture, aussi pour les petits travaux de moins de 3.000 euros, ou pour le remplacement de sa chaudière par exemple. Nous sommes dans un processus de simplification, toutes les infos sont déjà disponibles sur les différents sites internet. Nous allons encore fortement simplifier notamment via les guichets de l'énergie qui sont répartis sur l'ensemble du territoire wallon", a-t-il détaillé au micro d'Antonio Solimando.

Et pour les locataires, les passoires énergétiques, c'est-à-dire les logements les moins bien isolés, ne pourront plus être indexés.