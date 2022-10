 Un conducteur prend la fuite après avoir percuté mortellement un piéton à Châtelet

Un dramatique accident est survenu ce dimanche soir vers 22h à la rue de la Sablière à Châtelet. Un véhicule venant de Namur et circulant en direction de Charleroi a percuté un piéton qui traversait la chaussée. La victime, un homme né en 1969 et père de 5 enfants, revenait probablement d'un match du Sporting de Charleroi. Il avait garé son véhicule et traversait la route pour regagner son domicile lorsque le conducteur, arrivant à vive allure, l'a fauché. Le piéton est décédé sur place.

Selon notre correspondant RTL INFO, la victime a été projetée à plusieurs mètres du point de l'impact. Elle est passée au-dessus des voitures stationnées et s'est lourdement écrasée sur le trottoir. Le véhicule a pris la fuite, laissant l'homme agonissant au sol.

Les riverains ont entendu un gros choc et sont sortis voir ce qu'il se passait. Ils ont aperçu le corps du piéton et ont immédiatement appelé le secours. Une ambulance, un SMUR et le balisage des pompiers ont été dépêchés sur place. "Les ambulanciers ont tenté une réanimation cardiopulmonaire, mais en vain", nous informe notre correspondant.

Un expert du parquet a été désigné et s'est rendu sur place. La dépouille a été enlevée par les pompes funèbres et une autopsie sera pratiquée par un médecin légiste ce lundi matin.

L'auteur interpellé

La police locale de Châtelet, avec le peu d'éléments dont elle disposait, a entrepris des recherches et visualisé plusieurs caméras de surveillance sur la route principale. Cela a fourni un début d'indice aux agents et, vers minuit et demi, le conducteur a pu être identifié. Il a été interpellé et mis au cachot, à la demande du procureur. Son véhicule a été saisi.

L'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel.



© FVh



© FVh