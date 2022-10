Une dose de couleurs dans une maison de repos grâce à une fresque géante

"Tout est gris et là, il y a de la lumière, on a une rétrospective de notre quartier. C'est très coloré, ça fait du bien au moral !". Une résidente de la maison de repos Les Eglantines à Bruxelles observe la fresque de street art peinte sur un mur de sa résidence. Le chien de la maison de repos, la friterie du quartier, la table de ping-pong, … Tous ces éléments de la vie des résidents se retrouvent sur cette fresque géante et colorée. "C'est magnifique, on revit avec ça !" s'exclame une autre résidente.

Ce projet, commandé par la ville de Bruxelles, a été réalisé par le collectif de femmes street-artistes Wallstreet colors. Ce groupe créé plusieurs fresques géantes dans la ville, dans des entreprises ou encore des écoles. Originaire de Paris, la fondatrice du groupe, Amandine Lesay, souhaite recréer du lien social grâce à leurs œuvres. "L'idée pour nous, c'est aussi de pouvoir être un relais par rapport à ce que les gens qui n'ont pas l'occasion de peindre sur les murs, ont envie de dire. C'est vraiment un moyen d'expression accessible à tous" détaille la fondatrice.

La fresque, fraîchement terminée, sera inaugurée ce mardi en présence des artistes, des résidents et du personnel de la maison de repos et de soin.