Un garçon de 10 ans victime d'un vol à Bruxelles: la police arrête 2 suspects, l'enfant leur réserve une belle surprise

Le mardi 4 octobre dernier, un garçon de 10 ans a été victime d'un vol, Place Rouppe à Bruxelles. La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles raconte que le garçon était sorti de chez lui "pour aller à la banque, puis faire quelques courses dans une boucherie. En rentrant chez lui à vélo, sa chaîne s'est détachée du pignon. Lorsqu'il s'est arrêté pour la remettre en place, il a été abordé par un homme et une femme."

Les forces de l'ordre indique que le couple a menacé l'enfant tout en exigeant qu’il donne son argent. "L’enfant, complètement sous le choc, leur a remis 20 euros, après quoi le couple a pris la fuite. Quelques secondes plus tard, en pleurs, le garçon a arrêté une patrouille de police et a raconté ce qu’il venait de vivre. Il a pu désigner l'homme suspect, permettant aux policiers de l'arrêter. Le garçon a été emmené au poste de police où il a reçu l’attention nécessaire."

La femme, qui avait pris la fuite, a été arrêtée lors d'une perquisition. "Elle a immédiatement reconnu les faits et a également remis les 20 euros volés", précise la police. Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet après leur interrogatoire.

Une rencontre entre les policiers et l'enfant a ensuite été organisée, à la suite de la demande de la mère de la victime.

"Elle a demandé s'il était possible d'organiser une rencontre entre son fils et les agents qui sont intervenus. La surprise a été grande lorsque le garçon et sa mère sont arrivés avec une grosse boîte de chocolats en guise de remerciement. Ils étaient ensuite contents de se faire photographier, tous ensemble, devant les portes de notre commissariat principal. 'Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons vraiment faire la différence pour une victime, mais sur ce coup-là, nous avons réussi', a conclu l'un des inspecteurs intervenants", conclut la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.