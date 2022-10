Inde: funérailles religieuses pour un "divin" crocodile "végétarien"

Un vieux crocodile "divin" et "végétarien" qui vivait dans un lac aux abords d'un temple hindou de l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, retrouvé mort lundi, a eu droit à des funérailles religieuses, pleuré par des centaines de personnes, avant d'être inhumé.

Le vénérable animal, nommé Babia, avait été retrouvé sans vie, flottant à la surface du lac, un peu plus tôt lundi.

Des centaines de fidèles ont assisté aux funérailles de Babia, considéré comme le gardien du temple Sri Ananthapadmanabha Swamy à Kasaragod, depuis près de 80 ans, a déclaré à l'AFP le secrétaire du temple, Ramachandran Bhat.

Le temple, dédié au dieu hindou Vishnu, est vieux de 3.000 ans, a précisé M. Bhat, affirmant qu'un précédent crocodile "divin" avait vécu seul dans le lac du temple pendant plusieurs siècles.

"Le dernier crocodile divin a été abattu par l'armée britannique en 1940 et après cela, Babia est apparu dans le lac", a poursuivi M. Bhat, ajoutant que les responsables du temple et les fidèles s'attendaient à ce qu'un autre crocodile apparaisse à tout moment.

"Nous ne savons dire d'où il vient, mais le lac est relié à des grottes souterraines", a avancé M. Bhat.

Babia n'aurait jamais attaqué d'animal ni d'être humain, pas même croqué un des enfants qui venaient le toucher afin qu'il leur porte-bonheur.

Nombreux sont ceux qui le croient "végétarien", étant nourrit de "Prasadam", une offrande à base de riz et de sucre de palme, bénie par les prêtres du temple. A cet égard, M. Bhat s'est dit sceptique sachant qu'"il y a des poissons dans le lac".

La dépouille de l'animal sacré a été ornée de fleurs et bénie avant d'être transportée sur une litière de feuilles de cocotiers, parmi la foule en pleurs, puis inhumée dans l'enceinte du temple.

La ministre indienne de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, Shobha Karandlaje, a rendu hommage, sur Twitter, au "crocodile de Dieu".

"Le divin crocodile a vécu dans le lac du temple pendant plus de 70 ans en mangeant le riz et le sucre du Prasadam de Sri Ananthapadmanabha Swamy et a veillé sur le temple", a-t-elle précisé dans son tweet.