La SNCB souffre de la crise énergétique: pour faire des économies, les conducteurs de trains sont formés à l'éco-conduite

La SNCB, elle aussi, souffre de la crise énergétique. Elle est même le plus gros consommateur d'électricité en Belgique. Pour faire des économies, elle a pris différentes mesures et notamment l'éco-conduite. L'idée est de former les conducteurs de trains à rouler différemment, pour consommer moins.

A bord d'un train, nous avons vécu l'arrivée en gare de Liège-Guillemins. Le terrain est en forte pente. Notre conducteur, Stéphane, a enclanché le frein moteur du train, renvoyant ainsi de l'électricité sur le réseau. "Le frein dynamique, c'est la manière de récupérer l'énergie cinétique du train. Quand le train est en train de circuler, on va récupérer cette énergie et la transformer en énergie électrique", explique Norbert Lamy, un instructeur pour la SNCB.

Depuis 2018, comme les 3.000 conducteurs de train de la SNCB, Stéphane est formé à l'éco-conduite (des techniques pour réduire la consommation d'énergie des trains). Elle se base d'abord sur une bonne connaissance du trajet. "Savoir si la ligne monte ou descend, permet d'adapter la vitesse et permet d'anticiper les chutes ou les gains de vitesse, en fonction du profil de la ligne", indique Stéphane, un conducteur de train.

Entre Bruxelles et Liège, la vitesse maximale autorisée est de 200 km/h. Bien respecter son horaire, c'est aussi une façon de faire des économies. "Si on arrive trop tôt en gare, les voies de la gare vont peut-être être occupées. On va devoir freiner à l'avance et on va ensuite devoir réaccélérer. Ce sont des freinages et accélérations complètement inutiles", ajoute Norbert Lamy.

Pour l'instant, impossible pour le conducteur de savoir ce qu'il consomme car les compteurs sont installés dans la salle des machines. Sans éco-conduite, son train consommerait, sur l'ensemble du trajet, 4,7 litres mégawatt-heures (la consommation d'électricité d'une grande famille, en un an). "Sur un trajet Eupen-Ostende, on va pouvoir diminuer de 30%, grâce à l'éco-conduite, notre consommation d'énergie. Tout ça, dans des conditions optimales par rapport au facteur météo et à plusieurs autres facteurs", conclut Norbert Lamy.

La SNCB est le plus grand consommateur d'électricité du pays. En 2020, elle payait 123 millions d'euros pour l'ensemble de ses factures d'énergie. Cette année, elle coûte 223 millions d'euros. L'an prochain, la société de chemins de fer s'attend à payer encore plus cher: 432 millions d'euros.

"Pour diminuer la facture d'énergie, on peut aussi travailler sur les bureaux, les installations fixes et les gares, en diminuant par exemple la température de consigne. C'est la température à laquelle, on va mettre le chauffage. 15 degrés dans les salles d'attente, 19 degrés dans les bureaux", indique Marianne Hiernaux, la porte-parole de la SNCB.

La SNCB prévient: ces mesures d'économie ne permettront pas de combler le déficit créé par l'augmentation des prix de l'énergie.