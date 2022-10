Tension avec Managua : l'UE déclare l'ambassadeur du Nicaragua "non grata"

(Belga) L'Union européenne a déclaré lundi l'ambassadeur du Nicaragua à Bruxelles "persona non grata" en réponse à l'expulsion de son ambassadrice à Managua, a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Le Conseil (l'instance des États de l'UE) a convenu ce jour que le chef de la mission de la République du Nicaragua auprès de l'Union européenne sera déclaré persona non grata", a-t-il précisé dans un communiqué. "Il s'agit d'une réponse réciproque à la décision du gouvernement nicaraguayen du 28 septembre de déclarer le chef de la délégation de l'UE au Nicaragua persona non grata. L'UE considère que la décision nicaraguayenne est injustifiée", a-t-il ajouté. Josep Borrell avait annoncé une "réponse ferme" de l'UE à la décision du Nicaragua d'expulser son ambassadrice à Managua. "L'UE regrette profondément et rejette cette décision injustifiée et unilatérale", avait-il affirmé au lendemain de l'expulsion de l'ambassadrice Bettina Muscheidt. "L'UE regrette également profondément la décision unilatérale disproportionnée et injustifiée prise vendredi par le gouvernement nicaraguayen de rompre les relations diplomatiques avec le royaume des Pays-Bas", avait-il ajouté. "Ces actions hostiles et injustifiées affecteront non seulement les relations bilatérales entre le Nicaragua et l'UE et ses États membres, mais conduiront également à un isolement international accru du Nicaragua",avait-il averti. La communauté internationale n'a de cesse de condamner la dérive du régime de Daniel Ortega, réélu en novembre 2021 pour un 4e mandat consécutif lors d'un scrutin d'où étaient absents tous ses adversaires potentiels de poids, arrêtés ou contraints à l'exil. L'UE et les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions contre le Nicaragua et des personnalités du régime depuis quatre ans, invoquant notamment des violations des droits de l'Homme. (Belga)