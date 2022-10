Invasion de l'Ukraine - A l'ONU, l'Ukraine accuse la Russie d'être un "Etat terroriste"

(Belga) L'Ukraine a accusé lundi la Russie d'être un "Etat terroriste", lors d'une Assemblée générale d'urgence de l'ONU, quelques heures après des frappes russes massives et meurtrières sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes.

"La Russie a encore une fois prouvé qu'elle était un Etat terroriste que l'on doit dissuader de la plus forte des manières", a martelé, devant l'Assemblée générale des Nations unies, l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU Sergiy Kyslytsya. "Le monde entier a une fois encore vu le vrai visage d'un Etat terroriste qui tue notre peuple", a ajouté le diplomate ukrainien, donnant un bilan de 14 civils tués et 97 blessés par les bombardements russes de lundi. "Viser délibérément des civils en lançant des missiles est un crime de guerre", a encore accusé M. Kyslytsya. Tous les pays des Nations unies sont réunis depuis lundi 15h00 à New York (21h00 à Bruxelles) en assemblée générale d'urgence pour débattre d'une condamnation de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou, après des frappes russes massives dénoncées par l'ONU et l'Occident. Avec cette résolution, qui pourrait être mise au vote mercredi, les Occidentaux espèrent montrer que la Russie du président Vladimir Poutine est isolée sur la scène internationale. Les bombardements russes meurtriers, d'une ampleur inégalée depuis des mois, ont frappé Kiev et d'autres villes d'Ukraine lundi matin, deux jours après l'explosion qui a sérieusement endommagé le pont russe de Crimée. (Belga)