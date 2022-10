Crise énergétique: tarif social et tarif "classes moyennes" prolongés jusque fin mars "pour permettre aux gens de passer l'hiver"

Ahmed Laaouej, chef du groupe PS à la Chambre, était l'invité de 7h50 de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Il est notamment revenu sur la difficulté qu'éprouve le gouvernement à boucler le budget, spécialement en période de crise.

Il est cela dit en mesure de confirmer une mesure importante pour aider les ménages à payer leurs factures de gaz et d'électricité durant l'hiver.

"Ça fait des mois qu'on se bat pour prolonger les mesures sociales pour venir en soutien au pouvoir d'achat des ménages. Ce sera le cas : il y a sur la table la prolongation jusqu'au mois de mars, pour permettre aux gens de passer l'hiver et d'aller jusqu'au printemps, et faire face à leurs factures d'énergie qui ne cessent d'augmenter. Donc, le tarif social est prolongé, mais aussi le tarif 'classes moyennes', c'est-à-dire une réduction de 200 euros par mois. Ce serait un ballon d'oxygène de plus de 1.000 euros sur la période pour les classes moyennes, pour faire face à leurs factures de gaz et d'électricité. Le chèque mazout est également confirmé : 300 euros. Et n'oublions pas la réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité. Tout ça aussi est prolongé et confirmé. On se bat depuis des mois pour que ça puisse avancer en ce sens et on peut se réjouir que c'est aujourd’hui sur la table du gouvernement avec une perspective d'accord qui est aujourd'hui clairement l'issue favorable à laquelle on peut s'attendre".

Ce chiffre de 1.000 euros, Ahmed Laaouej l'obtient en additionnant les 135 euros mensuels d'aide pour le gaz aux 60 euros pour l'électricité. Le tout est multiplié par 5 pour les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars. Et ce, à condition d'avoir un contrat à taux variable.