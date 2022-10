Prévisions météo: un seul mot d'ordre, c'est de profiter du soleil de ce début de semaine!

Ce mardi, une cellule anticyclonique en formation au sud de l'Irlande se déplacera vers le Benelux et stabilisera la masse d'air. Elle se déplacera vers l'est de l'Allemagne et la Pologne mercredi.

Ce mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme avec de larges périodes ensoleillées et quelques nuages moyens. Sur l'ouest et sur les crêtes Ardennaises, les nuages cumuliformes seront parfois un peu plus nombreux. Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 11 et 13 degrés en Ardenne, et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux et quelques brumes ou bancs de brouillard, éventuellement givrant, se formeront par endroits. Les températures redescendront entre -1 et 6 degrés avec risque de petites gelées au sol dans les endroits exposés. Le vent restera faible et s'orientera au sud-est.

Des éclaircies mercredi

Demain, après la dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies alterneront avec des passages nuages de plus en plus nombreux. Les maxima seront proches de 13 degrés dans les Hautes-Fagnes et varieront entre 14 et 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible de sud puis de sud-ouest.

Retour de la pluie jeudi

Le ciel deviendra souvent très nuageux jeudi, avec possibilité de quelques averses, surtout sur le nord-ouest du pays. De nouvelles pluies envahiront notre pays à partir de la France en soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 13 degrés en haute Ardenne et 15 à 16 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Encore un peu de pluie vendredi

Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie, surtout du centre à l'est. Le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest en cours d'après-midi avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 13 et 17 degrés . Le vent modéré de sud à sud-ouest s'orientera ensuite à l'ouest.

Temps plus perturbé ce week-end

Samedi, le temps sera généralement sec avec un ciel souvent nuageux. Une nouvelle zone de pluie envahira notre pays en soirée et durant la nuit suivante. Les maxima seront proches de 16 à 17 degrés dans le centre du pays avec un vent modéré de secteur sud.

Dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie et un vent assez soutenu. Des éclaircies feront ensuite leur apparition, mais quelques pluies resteront possibles, principalement sur la moitié est. Les maxima seront proches de 18 degrés dans le centre du pays.