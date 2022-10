Frappes russes en Ukraine: images impressionnantes d'une violente explosion dans la ville de Dnipro

Un quartier de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, a été meurtri lundi après deux frappes russes. La première frappe a touché une usine désaffectée. La deuxième s'est produite juste à côté, dix secondes plus tard, au milieu de la chaussée, creusant un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Des résidus du projectile montrent qu'il s'agissait d'une bombe puissante, appelée à faire de gros dégâts. Cette explosion a été filmée par la dashcam d'un véhicule. Des images impressionnantes qui montrent l'étendue des dégâts.

La Russie a fait pleuvoir lundi des missiles de croisière sur des villes ukrainiennes très fréquentées lors de ce que les États-Unis ont qualifié de "frappes horribles", tuant des civils et détruisant les infrastructures électriques et de chauffage. La capitale Kiev ainsi que Lviv, Ternopil et Zhytomyr dans l'ouest de l'Ukraine ont également été ciblées.

"19 personnes sont mortes et 105 ont été blessées"

Dix-neuf personnes ont été tuées et 105 blessées dans ces frappes russes massives sur l'Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé ce mardi par les autorités. "Selon les données préliminaires, 19 personnes sont mortes et 105 ont été blessées", a indiqué sur Telegram le service d'Etat pour les situations d'urgence. Le précédent bilan publié lundi soir faisant état de 14 morts dans cette vague de frappes d'ampleur inégalée depuis plusieurs mois, qui a notamment touché Kiev pour la première fois depuis fin juin.

Plus de 300 localités restaient privées d'électricité dans l'ensemble du pays à la suite de ces attaques qui ont notamment touché des centrales électriques, selon la même source.

Ce mardi matin, une nouvelle frappe russe a touché la ville de Zaporijjia (sud), pilonnée par les bombardements russes ces dernières semaine. Douze missiles de type S-300 se sont abattus sur des infrastructures "civiles" faisant une mort, selon le service d'Etat pour les situations d'urgence.

Zelensky assure que son pays ne sera pas "intimidé"

Le président russe Vladimir Poutine a justifié ces bombardements "massifs" par l'attaque "terroriste" commise selon lui samedi par Kiev contre le pont reliant le territoire russe à la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.

Le Premier ministre ukrainien Denis Chmygal a indiqué que onze infrastructures importantes avaient été endommagées dans huit régions, en plus de la capitale.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que son pays ne sera pas "intimidé" par les bombardements massifs menés par la Russie. "L'Ukraine ne peut pas être intimidée. Elle ne peut être que d'autant plus unie. L'Ukraine ne peut pas être stoppée", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, promettant des combats "encore plus douloureux" pour les troupes russes sur le front.

L'Ukraine a annoncé arrêter ses exportations d'électricité à destination de l'Europe à la suite de ces frappes, alors que des coupures de courant affectaient de nombreuses régions.