Si vous voyez cette plante dans votre jardin, il faut agir vite : "C'est une plante invasive extrêmement efficace"

Plusieurs contrats de rivière wallons lancent aujourd'hui un appel à la vigilance. Si la renouée du Japon n'est pas dangereuse, elle étouffe tout sur son passage.

Si vous habitez le long de l'Ourthe, vous l'avez peut-être constaté. Les renouées du Japon a tendance à proliférer, suite aux inondations de l'été 2021. C'est aussi le cas le long de l'Amblève, de la Lesse ou de la Vesdre.

Face à ce constat, plusieurs contrats de rivière wallons lancent aujourd'hui un appel à la vigilance. Cette plante exotique n'est pas dangereuse, mais très invasive. "La renouée du Japon, comme son nom l'indique, vient d'Asie et plus particulièrement du Japon. C'est une plante invasive extrêmement efficace", explique Xavier Vicca, chef de projets au contrat de rivière Ourthe. "Elle va se disperser énormément et va étouffer complètement toute la végétation autour, étant donné que rien ne pousse en dessous".

Les particuliers qui ont vu leur jardin recouvert d'eau lors des inondations doivent être vigilants : pour ne pas se faire envahir, il faut agir vite. Un seul cm de rhizome suffit à faire renaître une renouée du Japon. Pour en être quitte, il faut arracher au plus vite les jeunes boutures, puis les brûler ou les jeter, dans un sac-poubelle, au parc à container le plus proche. Il est également bon de prendre contact avec son contrat de Rivière pour signaler l’apparition de boutures sur son terrain.

Pour la reconnaître, c’est assez simple, elle est un peu comparable à du bambou, le tronc présente des segments avec des anneaux, et la tige est parcourue de rayures rougeâtres. Les feuilles sont un peu vertes fluo et ont une forme proche d'un cœur.

Xavier Vicca parcourt donc les berges de l’Ourthe de La Roche à Liège et repère les boutures de renouées qu’il photographie, les localise sur une carte via sa tablette puis les détruit. Un suivi est ensuite assuré dans l’espoir que la plante ne repousse pas quelques mois plus tard. Sa mission s’étale sur deux ans.