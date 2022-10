Les Red Wolves veulent prendre "au moins un point" aux Pays-Bas pour bien commencer

(Belga) La Belgique entame jeudi (20h00, à Bois-le-Duc), aux Pays-Bas, les qualifications pour l'Euro 2024 de handball, organisé en Allemagne. "Il faut essayer de gagner ou de prendre au moins un point", a résumé le sélectionneur Yérime Sylla, mardi, en conférence de presse. Les Belges recevront ensuite la Croatie dimanche (13h45, à Hasselt).

Les Red Wolves se sont retrouvés plusieurs mois après la qualification historique au Mondial 2023, obtenue contre la Slovaquie. "C'est intéressant de se retrouver, ça nous permet de nous remémorer que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire", a confié Sylla. "Mais dans le sport de haut niveau, il faut vite passer à autre chose. La page est tournée et on se dirige vers un derby qu'il faut essayer de gagner ou dans lequel prendre au moins un point." Un derby aux Pays-Bas, "c'est toujours un match un peu particulier", reconnaît le sélectionneur. "C'est un peu plus qu'un premier match de qualification. Mais il faut mettre ce contexte derrière et essayer de faire au mieux ce que nous avons préparé." Pour Sylla, "c'est du 50-50" contre les Néerlandais. "Je pense que nous sommes prêts. Nous avons des arguments à faire valoir et avec ces arguments, nous pouvons faire quelque chose." La Grèce, qui a battu deux fois les Belges lors des qualifications au Mondial, complète cette poule. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes décrocheront leur ticket pour l'Euro. D'où l'importance de bien commencer. "Si on arrive à prendre des points, compte tenu de la double confrontation contre les Grecs, on aurait une petite avance", a expliqué Sylla. "Je pense que la Croatie est un cran au-dessus. Si on construit en ayant pris un point aux Pays-Bas et en finissant les qualifications en Croatie, qui pourrait être déjà qualifiée, ce serait un contexte plus favorable."