"D'ici quelques mois on pourra dire à la Russie: 'on a plus besoin de votre gaz!' ", selon Alexander De Croo

Après de très longues heures de négociations, le gouvernement fédéral a bouclé son budget. Avec, comme prévu, des mesures de soutien aux citoyens et aux entreprises pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Les aides, déjà d'actualité, sont prolongées jusqu'au mois de mars. La baisse de TVA devient permanente et d'autres mécanismes sont, aussi, mis en place.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, est venu sur le plateau du RTL INFO 19H pour évoquer cet accord. Pour certains, les mesures de soutien prises ne suffiront pas aux citoyens pour payer leurs factures d'énergie cet hiver. Selon Alexander De Croo , "Dans une crise comme celle-là, il n'y a pas de solution miracle. On est dans une situation jamais vue avec des prix extrêmement élevés". Selon le Premier ministre, la priorité du gouvernement est de "protéger d'abord ceux qui en ont le plus besoin" faisant référence au tarif social. "On fait aussi des mesures pour la classe, mais est-ce qu'on peut tout combler ? Non. C'est impossible de le faire. Dans une situation de guerre on fait le maximum."

Selon Alexander De Croo, nous sommes en train de "diminuer la dépendance au gaz russe. Au débit de la guerre, l'Europe était dépendante pour 40% du gaz russe, maintenant c'est 7 à 8 %."

D'après le Premier ministre, d'ici quelques mois "on pourra dire à la Russie, on a plus besoin de votre gaz."