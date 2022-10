Nos smartphones de plus en plus la cible des cybercriminels: "Les téléphones contaminés envoyaient des milliers de SMS à l'insu de leur propriétaire"

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a placé la sécurité des téléphones portables au coeur de sa nouvelle campagne de sensibilisation afin d'éviter "une pandémie de virus ciblant les smartphones" alors que les criminels et fraudeurs y voient un terrain de jeu toujours plus intéressant pour arriver à leurs fins.

La campagne, intitulée "OK n'est pas toujours OK !", préconise, en premier lieu, de télécharger des applications uniquement dans des magasins d'applications (app stores) officiels.

"Le risque d'infecter votre GSM est alors déjà bien moindre", a fait valoir mardi le directeur du CCB, Miguel De Bruycker, lors de la présentation de la campagne. Pour illustrer ses recommandations, le Centre pour la cybersécurité est revenu sur ce qu'il estime être l'une des cyberattaques les plus inquiétantes de 2021, le virus Flubot. Il avait infecté, en Belgique, plus de 11.000 smartphones en l'espace de quelques jours à peine. "Les téléphones contaminés envoyaient des milliers de SMS à l'insu de leur propriétaire. C'est ainsi que le virus se propageait de manière inaperçue à tous les contacts des victimes", a rappelé M. De Bruycker.

Si le nombre d'appareils infectés aurait pu être bien plus élevé, les conséquences pour les utilisateurs et utilisatrices victimes de ce logiciel malveillant n'en étaient pas moins importantes. "Celui qui a accès à votre smartphone accède en fait à votre vie", résume M. De Bruycker. "Pour une personne mal intentionnée, un smartphone est un système très gratifiant car il est connecté à internet 24h/24 et sept jours sur sept", relève encore le directeur du CCB.

Au-delà de la recommandation de ne télécharger que des applications officielles, le Centre pour la cybersécurité conseille de faire attention aux messages suspects, de ne pas ignorer les alertes de sécurité, de n'autoriser qu'un accès minimal aux applications et de s'assurer que son smartphone et ses applications soient toujours à jour. Cette campagne a été développée en collaboration avec la CyberSecurity Coalition, un partenariat entre des acteurs du monde académique, des services publics et des entreprises privées.