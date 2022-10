Pérou : perquisition chez la sœur du président, sa mère hospitalisée

(Belga) Le domicile de la sœur du président péruvien a été perquisitionné mardi à Lima dans le cadre d'une enquête pour corruption et trafic d'influence, et sa mère qui s'y trouvait a dû être hospitalisée, a dénoncé Pedro Castillo sur Twitter.

Les procureurs sont "entrés dans la maison de ma sœur. Ma mère est là-bas. Cet acte abusif a affecté sa santé. Je tiens le bureau du procureur général responsable de la santé de ma mère", a tweeté le chef de l'État. Visé depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an par plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d'influence, il a expliqué que sa mère, Mavila Diaz Terrones, âgée de 77 ans, se rétablissait chez sa sœur à la suite d'une récente opération. "Concernant la mère du président de la République, le procureur en charge de la procédure a proposé et fourni tous les moyens pour son transfert dans un centre de santé", a tweeté le parquet sans plus de détails. Après avoir subi une décompensation, la mère du président Castillo a dû être transportée en ambulance vers un hôpital. La perquisition a été réalisée dans un quartier populaire de Lima, où vivrait le neveu de M. Castillo que la police recherche. Le domicile ou les bureaux de 12 autres personnes, dont ceux de six membres du parlement prétendument impliqués dans une collusion avec le gouvernement, ont également été perquisitionnés. Cinq personnes, des anciens conseillers du président, ont été placés en détention provisoire. Le président de gauche radicale fait l'objet de six enquêtes. Protégé par son immunité présidentielle, il ne peut pas être renvoyé devant un tribunal mais la justice peut mener des enquêtes le concernant. (Belga)