Mondiaux de voile ILCA 6 - Emma Plasschaert occupe la 5e place après les deux premières régates

(Belga) Emma Plasschaert occupe la 5e place des Mondiaux de voile en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial) après les deux premières régates mardi à Kemah aux États-Unis. Eline Verstraelen se classe elle 44e.

Championne du monde en titre, Plasschaert a remporté la première régate avant de prendre la 8e place lors de la deuxième course. Avec un total de 9 points, elle occupe la 5e place avec quatre points de retard sur la Hongroise Maria Erdi, seule en tête devant la Canadienne Sarah Douglas et la Néerlandaise Marit Bouwmeester qui comptent chacune 6 points. Championne du monde chez les espoirs cette année, Eline Verstraelen a elle débuté ses Mondiaux à la 44e place avec 46 points après une 17e et une 29e place lors de deux régates du jour. Les courses de qualification sont prévues jusqu'au jeudi 13 octobre. Les courses finales se tiendront du 14 au 16 octobre. (Belga)