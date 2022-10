Les universités européennes perdent du terrain face aux asiatiques

(Belga) Les universités européennes perdent du terrain face à la concurrence asiatique dans le dernier classement mondial Times Higher Education (THE) publié mercredi.

Pour la première fois, le nombre d'universités asiatiques classées (669) est supérieur à celles du Vieux continent (639). Si les établissements européens jouissent encore d'un score moyen supérieur à leurs homologues asiatiques, ces derniers progressent toutefois fortement. On dénombre ainsi à présent trois universités d'Asie dans le top 20 mondial (deux chinoises et une de Singapour), contre une seule européenne (ETH de Zürich), le reste du top 20 étant trusté par les établissements anglo-saxons, avec l'université d'Oxford en indétrônable numéro 1 mondial, devant Harvard et Cambridge. La Belgique ne compte que quatre universités dans le top 200 mondial publié mercredi. La KUL conserve sa 42e place, devant l'UGent (qui passe de la 96e à la 107e place), l'université d'Anvers (qui progresse de la 143 à 131e place) et l'UCLouvain (qui recule de la 158e à la 170e place). Le classement THE s'appuie sur quatre grands domaines: la qualité de l'enseignement, celle de la recherche, l'internationalisation des activités et la valorisation des travaux. (Belga)