"Je crois que je peux battre Donald Trump à nouveau", dit Biden

(Belga) "Je crois que je peux battre Donald Trump à nouveau", a dit mardi le président américain Joe Biden, en répétant qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive sur une candidature à la présidentielle de 2024.

"Après que ce soit fait en novembre, alors j'entrerai dans un processus de décision" à propos de 2024, a-t-il dit dans une interview à la chaîne CNN, faisant référence aux élections législatives de mi-mandat, dans un mois. Interrogé sur son âge, le président le plus vieux jamais élu aux Etats-Unis, qui fêtera cette année son 80e anniversaire, s'est défendu. "La question est: +Est-ce que vous pouvez faire le Boulot?+ Je crois que je peux faire le boulot", a-t-il affirmé. "Nommez-moi un président, dans l'histoire récente, qui en a fait autant que moi les deux premières années", a-t-il encore déclaré. Joe Biden, qui avait toujours dit vouloir se représenter, a ces dernières semaines, un peu tempéré ses propos à ce sujet: il a expliqué récemment, dans une autre interview, qu'il avait certes l'intention de briguer un second mandat, mais sans avoir pris de décision définitive. Le démocrate a plusieurs fois souligné qu'il s'estimait capable de remporter à nouveau l'élection s'il devait avoir face à lui l'ancien président républicain Donald Trump. Au plus bas des sondages avant l'été, Joe Biden a connu un léger regain de popularité ces derniers mois. (Belga)