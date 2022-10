Les flexi-jobs vont être étendus à plusieurs secteurs: qu'est-ce que cela implique pour les travailleurs?

Parmi les mesures annoncées par le gouvernement ce mardi, il y a l'extension des flexi-jobs. Ils ne seront plus uniquement réservés à l'Horeca, au secteur de la coiffure ou à celui des soins de beauté. Mais ils seront désormais étendus à la culture, l'événementiel et le sport. Attention, l'agriculture n'est pas concernée, contrairement à ce qui a été annoncé.

Cette mesure ravit les secteurs qui ont besoin de personnes pour se relancer. C'est notamment le cas de la culture, qui manque de techniciens. Elle est cependant bien consciente que ça ne stabilisera pas tout. Quant à l'évenementiel, le secteur se réjouit aussi d'être concerné. "On est dans un secteur qui a perdu beaucoup de personnes depuis les deux dernières années. On est vraiment en recherche de personnel supplémentaire", rapporte Vinciane Morel, présidente de Event Confédération.

Cela permet de gommer un paradoxe qui traînait depuis trop longtemps : "C'était quelque chose qui trainait dans le secteur Horeca préalablement, et c'est vrai que c'était un peu un injustice que l'on ressentait parce qu'on est confrontés au même type d'organisation d'événements, aux mêmes coûts", ajoute Viciane Morel.

Mais elle est déjà vivement critiquée par les syndicats qui estiment qu'il s'agit d'emplois précaires et très mal rémunérés. "Nous n'avons pas besoin de flexi-jobs, nous avons surtout besoin de jobs de qualité", réagit Nathalie Lionnet, secrétaire fédéral SETCA. "Demander à des travailleurs pensionnés de réintégrer des secteurs à haute intensité d'activité, ce n'est pas un bon signal non plus que l'on envoie au secteur".

Le flexi-job est une forme d’emploi qui permet à un travailleur déjà occupé auprès d’un ou plusieurs autres employeurs, d’exercer un emploi à des conditions avantageuses auprès d’un employeur ou via une agence de travail intérimaire.