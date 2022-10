Deux maisons sur trois sont encombrées en Belgique: voici quelques conseils pour un logement bien rangé

On estime que deux maisons sur trois sont encombrées en Belgique, alors qu'un logement mal rangé peut contribuer au mal-être. Marie Steen est organisatrice de maison et donne quelques conseils pour se sentir bien chez soi.

Une famille de Seneffe nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. La mère décédée d'Amandine, Thomas et Laetitia était atteinte du syndrome de Diogène. Ce trouble du comportement a pour conséquence une accumulation énorme d’objets. À sa mort, ses proches ont découvert une maison ravagée. Elle a entassé plus de 200m3 d’objets en tout genre dans sa maison. Toutes les pièces étaient remplies, on ne voyait plus le sol, sans parler de l’insalubrité des lieux. "Ma première impression ? J'étais complètement dépité. C’est le monde qui s’écroule. On s’est demandé comment on allait faire pour y arriver", confie d'emblée Thomas.

En général ce sont des personnes âgées qui sont touchées, et ne sont pas conscientes d’être atteintes par ce phénomène. À des degrés divers, et pas souvent maladifs, on estime que deux maisons sur trois sont encombrées en Belgique.

Ce n'est cependant pas le cas dans la maison où passe Marie Steen. Tout y est bien rangé, car elle est organisatrice de maison. Elle conseille souvent d'attribuer une place à chaque objet que nous possédons : "Par exemple, que les papiers aient bien leur place attribuée. Ici, ils sont dans des porte-revues qui sont bien étiquetés pour que l'on sache où ranger les choses mais aussi où les trouver".

Tout ce qui prend de la place dans notre vision, prend de la place dans notre esprit. Bien ranger, c'est donc s'assurer de la tranquillité : "À partir du moment où l'on rentre chez soi, que l'on se sent stressé et qu'on ressent un mal-être, c'est qu'il est peut-être temps de faire quelque chose par rapport à l'encombrement", met en garde Marie Steen.

Mais pour ne pas en arriver là, tout achat d'un objet nécessite une réflexion : où vais-je le ranger dans mon logement ?

"Il y a beaucoup de choses qui dorment dans les caves, dans les greniers, dans les fonds des placards qui ne sont pas utilisés", rappelle-t-elle. La plupart du temps, nous n'utilisons que 20% de nos biens matériels, faire un tri est donc souvent indispensable.