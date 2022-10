Le budget du secteur des soins de santé a-t-il été diminué de 700 millions d'euros?

En prolongeant les mesures de soutien aux entreprises et aux ménages, dans le cadre de son budget, le gouvernement a aussi dû faire des économies. Le secteur des soins de santé fait partie des mécontents, après l'annonce du rabotage de 700 millions d'euros.

Pierre Gilet, directeur médical du CHU de Liège, tire la sonnette d'alarme: "Le secteur infirmier est sous-valorisé. La législature précédente avait réduit et quasiment annulé cette norme de croissance. Si on rajoute à cela le coût de l'énergie et l'hyperinflation et cette nouvelle coupe budgétaire, les hôpitaux et le secteur des soins de santé en général vont être en difficulté".

En réalité, le budget des soins de santé n'est pas "diminué de 700 millions". Son budget augmente chaque année, pour faire face aux coûts du vieillissement de la population. En 2024, au lieu d’augmenter de 2,5%, il augmentera de 2%. C'est donc son augmentation qui ne sera pas aussi forte que prévue, mais des économies seront à prévoir pour compenser la différence.