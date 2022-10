Vous pourrez désormais déposer des objets inutilisés et en bon état dans certaines déchetteries: tout ce qu'il faut savoir

Bonne nouvelle pour les habitants de la "zone in BW" ! A partir du mercredi 19 octobre, il sera désormais possible de déposer des objets en bon état, dont vous ne vous servez plus, dans 4 des recyparcs de la province. Une manière pour in BW de mettre, une nouvelle fois, l’accent sur le réemploi, la prolongation de la durée de vie des objets et la réduction des quantités de déchets produites.

Dans 4 recyparcs brabançons

Les 4 recyparcs concernés par le projet sont Braine-le-Château, Chaumont-Gistoux, Ittre et Perwez. Dès l’ouverture du nouveau recyparc de Nivelles (début 2023), un "espace récup’" y sera également installé. Après quelques mois, l'intercommunale brabançonne fera le bilan de cette action et, si l’expérience s’avère concluante, elle pourra être renouvelée et étendue à d’autres recyparcs.

Qu’est-ce qu’un "espace récup’" ?



Un "espace récup'" est un endroit spécifiquement affecté à la collecte de biens réutilisables : meubles, vaisselle, articles de décoration, outils, articles pour bébés, jouets, vélos, … (voir le listing complet des objets acceptés et refusés). Ces objets doivent être en "bon état", c’est-à-dire non cassés, tâchés, déchirés ou abîmés. En résumé, ils doivent être dans un état leur permettant d’être réutilisés tels quels dans une filière de réemploi.



Le personnel in BW sélectionnera les objets pouvant être placés dans ces "espaces récup’" et, pour ne pas perturber le bon fonctionnement du recyparc, la récupération de ces objets sur place sera interdite.

Que deviendront les objets récupérés ?

Les objets récupérés seront rassemblés, triés, nettoyés, étiquetés et testés par un partenaire de l'in BW : la ressourcerie Restor. Ils seront ensuite revendus à petits prix dans leurs magasins de seconde main de Genappe et Tubize.



Restor est une société à finalité sociale fondée en 2003 dont les principaux objectifs sont la création d’emplois pour tous, l’amélioration de l’environnement et l’économie au service de l’humain. Développement durable, économie circulaire et économie verte sont les maîtres-mots de leur action.

D’autres actions en faveur du réemploi



L'intercommunale in BW mène, depuis de nombreuses années, d’autres actions en faveur du réemploi dans ses recyparcs. Notamment la collecte spécifique de jouets (la collecte 2022 a lieu ce samedi 15 octobre), la collecte de vélos (chaque année en avril) ou encore la présence d’agents "valoristes", provenant d’entreprises d’économie sociale, chargés de récupérer les objets réutilisables.

Un des Objectifs Opérationnels du Plan stratégique 2020-2022 est de "promouvoir une approche durable de la gestion des déchets" en favorisant, notamment, "la réutilisation des déchets auprès des citoyens", indique l'intercommunale dans un communiqué.

Dans ce Plan, in BW annonce qu'elle souhaite "mettre en place de nouveaux projets en la matière, par exemple, en développant un espace de reprise d’objets réutilisables dans nos recyparcs".