Les terminaux bancaires seront bientôt remplacés: il sera possible de scanner sa carte d'identité

D'ici 5 ans, tous les terminaux de payements dans les magasins seront remplacés par des écrans qui permettront de scanner sa carte d'identité. Les commerçants auront alors accès à des données personnelles, qu'ils pourront utiliser pour vous cibler.

Les 10.000 terminaux du pays seront remplacés, d'ici 5 ans, par de nouveaux appareils. Ils sont constitués d'un écran qui permettra, au moment du passage à la caisse, de scanner sa carte d'identité.

L'appareil proposera alors une interaction, comme nous le montre Sebastien Buysse, le fondateur de la société Freedelity: "On scanne un produit qui est susceptible de proposer une promotion. Par exemple, un produit santé donne une journée à la gym pour 1€ supplémentaire. Le client peut alors choisir si, oui ou non, il le rajoute. J'achète une télévision, je peux avoir une garantie, pour un téléphone, on peut me proposer un abonnement pas cher. Et automatiquement, ça revient sur le ticket de caisse, comme si on avait scanné un produit réel", nous décrit-il.

Proposer d'autres produits comme des promotions ou des garanties, cela intéresse les commerçants. Pour eux, cela sera plus facile grâce au programme intelligent qui détectera vos achats : "Dans le bon vieux temps, quand on parlait de communication online ou généraliste, on envoyait le même message à tout le monde. Que vous soyez intéressés par tel ou tel produit, vous receviez le même message. Le grand avantage maintenant, c'est qu'en sachant à qui nous nous adressons, nous pouvons développer une communication qui est vraiment ciblée et qui va vraiment les intéresser", se réjouit le responsable communication du magasin Délitraiteur.

Le programme pourra mieux vous cibler en fonction de votre profil indiqué par la carte d'identité : "Ce qu'il est possible de faire, c'est d'avoir le bon message. C'est-à-dire que si on vous propose une promotion qui est plus orientée pour les hommes, on va essayer d'avoir le bon message pour les hommes ou pour les femmes", montre Sebastien Buysse.

Quid des données personnelles ?

Ce système impactera-t-il vos donnée et votre vie privée ? À priori, pas plus qu'une carte de fidélité. Par contre, si vous acceptez de scanner votre carte d'identité sur ces nouveaux terminaux, vous serez clairement plus ciblés : "C'est clair que la grande distribution est évidemment aussi très intéressée par faire ça. Regardez que jusqu'ici, elle faisait des promotions papiers générales qu'elle envoyait dans les boites aux lettres. Cela avait un coût qui était très important (...) tandis que maintenant, leur objectif est de faire une publicité qui est ciblée pour les différents utilisateurs ou consommateurs", clarifie Pascal Francq, professeur d'informatique et spécialiste des nouvelles technologies.

Ce nouveau système est une première mondiale, c'est une entreprise de Nivelles qui l'a conçue.