Certains pensent couper leur raccordement au gaz: est-ce une bonne idée?

Plusieurs personnes réfléchiraient aujourd'hui à stopper purement et simplement leur raccordement au gaz. Mais est-ce vraiment une bonne idée de fermer son compteur? Qu'est-ce que cela implique?

Première conséquence directe d'une fermeture de compteurs de gaz, votre gestionnaire de réseau ORES (Opérateur de réseaux d'Energies) ou RESA (Opérateur des réseaux de distribution de gaz en province de Liège) viendra fermer la vanne et la sceller avec un plomb. Le coût de cette opération s'élève à 107 euros.

Si vous avez opté pour une solution provisoire pour vous chauffer, comme un poêle à bois par exemple, conserver votre raccordement au gaz sans en consommer le moindre mètre cube n'est pas gratuit. Il vous faudra compter environ 27 euros par an d'obligations de service public, notamment une participation à l' éclairage des rues, 7 euros pour la location du compteur et 41 euros de frais administratifs facturés par votre fournisseur, soit un total de 75 euros par an sans rien consommer.

En quinze mois les frais de fermeture de compteur sont amortis. Si vous décidez de rouvrir votre compteur plus tard, dans ce cas, sachez qu'il n'y aura aucun frais et que c'est gratuit.