Le géant de la chimie BASF va réduire ses coûts

(Belga) Le géant allemand de la chimie BASF va réduire ses coûts au cours des deux prochaines années en Europe et particulièrement en Allemagne, a-t-il annoncé mercredi, en marge de la publication de ses résultats préliminaires pour le 3e trimestre.

Ces économies seront mises en œuvre en 2023 et 2024 et devraient générer un bas de laine annuel de 500 millions d'euros; plus de la moitié d'entre elles seront réalisées sur le site allemand de Ludwigshafen. Concernant les résultats du 3e trimestre, les ventes et le bénéfice d'exploitation ont été légèrement meilleurs que prévu, mais le bénéfice net a nettement diminué par rapport à l'année précédente en raison d'une réduction de valeur sur une participation dans le gazoduc Nord Stream. Le bénéfice attendu s'élève à 909 millions d'euros, contre 1,253 million d'euros un an plus tôt. Le groupe maintient ses prévisions pour cette année. BASF possède un site important à Anvers. (Belga)