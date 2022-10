Steve Aoki et Axwell s'ajoutent à l'édition 2023 de Tomorrowland Winter

(Belga) Les organisateurs de Tomorrowland Winter ont ajouté mercredi quatre noms à l'affiche de la prochaine édition du festival hivernal, qui se déroulera du 18 au 25 mars 2023 dans la station de ski française de l'Alpe d'Huez. Il s'agit de Steve Aoki, qui vient régulièrement mixer à Tomorrowland ainsi que d'Axwell et Steve Angello, deux DJ suédois. Tomy Romera, talent de la "french house", sera également au programme.

Tous les "Tomorrowland Winter Packages", tickets pour un séjour complet avec hébergement, sont déjà épuisés, mais il reste encore des "Pass festival" pour plusieurs jours. Des billets pour une journée seront mis en ligne jeudi à 15h00, en nombre limité. L'édition hivernale du festival Tomorrowland se déroule sur une semaine, dont quatre jours de concerts qui verront passer plus d'une centaine de DJ répartis sur huit scènes, dont Afrojack, Amelie Lens, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix et Netsky. Outre ces quatre jours de concert, les festivaliers et festivalières peuvent prolonger leur séjour en participant aux activités organisées en marge de Tomorrowland Winter comme du ski, du snowboard, du parapente, des balades avec des chiens de traineau ou des excursions en motoneige, sous réservation. (Belga)