FWB: la majorité rejette une motion des Engagés visant à préserver le soutien aux CPMS

(Belga) La majorité PS-MR-Ecolo au Parlement de la FWB a repoussé mercredi une motion des Engagés (opposition) visant à préserver les moyens budgétaires complémentaires alloués depuis la crise sanitaire aux centres psycho-médicaux sociaux (CPMS) pour faire face à l'augmentation de la détresse psychologique des jeunes suite aux différents confinements.

Mardi en commission, la ministre de l'Éducation Caroline Désir (PS) avait annoncé que le gouvernement avait décidé vendredi lors de son conclave budgétaire pour 2023 de mettre un terme à ce soutien extraordinaire de quelque 12 millions d'euros par an. Celui-ci avait permis d'engager quelque 250 équivalents temps-plein supplémentaires dans les CPMS de Wallonie et de Bruxelles, soit une augmentation de leurs effectifs de l'ordre de 15%. "Ce n'est pas parce que le covid s'éloigne que les conséquences sur la santé mentale s'éloignent aussi", a souligné Marie-Martine Schyns, relayant le grand nombre d'appels à l'aide adressés encore aujourd'hui par des jeunes auprès des CPMS. "Le gouvernement doit revoir ses priorités budgétaires", a-t-elle insisté. La motion des Engagés a toutefois été rejetée par les députés PS-MR et Ecolo. Au nom de ceux-ci, Fatima Ahallouch (PS) a rappelé que ce soutien financier était une "mesure exceptionnelle" adoptée au cœur de la crise (sanitaire), et que le secteur des CPMS était promis à une réforme lors de la prochaine législature. Le reste de l'opposition, à savoir le PTB et Défi, s'est rallié à la proposition des Engagés. La Fédération Wallonie-Bruxelles compte près de 200 centres PMS sur son territoire, lesquels emploient actuellement quelque 1.650 équivalents temps-plein. Leur rôle est d'accueillir, écouter et aider les élèves de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire en matière de scolarité, d'éducation, de vie familiale et sociale, de santé ou encore d'orientation scolaire et professionnelle. (Belga)