Accord budgétaire fédéral - Les cheminots déçus demandent une réunion d'urgence avec le ministre Gilkinet

(Belga) Le front commun syndical des cheminots estime mercredi que les moyens décidés par le gouvernement fédéral dans le cadre de son budget "n'autorisent aucune perspective quant à la pérennité du service public, dans le cadre de la libéralisation du trafic voyageurs intérieur prévue au 1er janvier 2023".

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi avoir prévu 3 milliards d'euros sur dix ans pour le rail. Pour les syndicats des cheminots, "les moyens financiers sont nettement inférieurs à la réalité des besoins définis par le ministre et les entreprises (4 milliards d'euros), (...) ne permettent pas de croissance de l'offre de transport, ne contribuent pas à l'amélioration de la qualité du service public et n'autorisent pas l'amélioration des conditions de travail des cheminots". Les trois organisations demandent dès lors d'urgence une réunion avec le ministre Gilkinet et les CEO d'Infrabel et de la SNCB "afin de leur exprimer leurs inquiétudes et préoccupations au sujet de la portée réelle des décisions, tant pour les cheminots que pour la qualité du service public". Ils préviennent: le résultat de ces rencontres déterminera la poursuite du plan d'action, dans la continuité de l'action de grève du 5 octobre. Sur Twitter, le ministre assure qu'il rencontrera "rapidement" les syndicats. (Belga)